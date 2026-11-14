بيان رسمي بشان الانباء عن غلق الاجواء العراقية لمدة 72 ساعة

وقال معن في بيان ورد لـ ، ، إن "الأجواء العراقية مفتوحة، وحركة الملاحة الجوية تسير بصورة اعتيادية، ولا يوجد أي قرار بغلقها".وأضاف أن "المقطع المصور المتداول بهذا الشأن يعود إلى وقت سابق، وقد أُجريت عليه تعديلات أخرجته عن سياقه الحقيقي".ودعا معن رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء المقاطع المجتزأة أو المعدلة أو المساهمة في نشر الشائعات، مشدداً على ضرورة اعتماد المصادر الرسمية في استقاء الأخبار والمعلومات.