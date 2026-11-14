النزاهة تطيح بثلاثة موظفين في بلدية الموصل.. هذه تفاصيل المخالفات

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ ، أن "فريقاً من مديرية تحقيق انتقل إلى أحد أقسام بلدية ، بعد رصد معلومات تفيد بإقدام ثلاثة موظفين على مخالفة واجباتهم الوظيفية والإضرار بمصالح الجهة التي يعملون فيها، من خلال منح أحد المقاولين مواد جديدة خلافاً للتعليمات والضوابط".وأضافت أن "أعمال التحري والتقصي أسفرت عن ضبط المتهمين الثلاثة، فضلاً عن ضبط غطاسين عاطلين اثنين ومعاملة أصلية".وأشارت الهيئة إلى أن "المخالفات تمثلت بتسلّم مواد من مخازن البلدية دون نصبها في المنتزهات، واستخدام مواد أخرى بدلاً منها، وتسليم المواد الجديدة المستلمة من المخازن إلى المقاول، دون تنظيم محاضر أو قيود مخزنية أصولية تثبت عمليات الإدخال والإخراج".وأكدت "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه مع المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".