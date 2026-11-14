تفاصيل الطريق الحلقي الرابع

وقال المتحدث باسم الوزارة ، في تصريح لـ ان "زيارة رئيس علي فالح إلى الحلقي الرابع في ، تكتسب أهمية استراتيجية ، لأنها تعكس انتقال متابعة المشروع من المستوى التخطيطي والفني اﻟﻰ المتابعة الميدانية المباشرة، خصوصاً أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المؤثرة في مستقبل النقل والتوسع العمراني للعاصمة وسيسهم في معالجة الاختناقات المرورية وتخفيف الضغط عن الشوارع الرئيسية داخل بغداد كونه سيوفر مسار بديل لحركة المركبات والشاحنات بالاضافة الى تسهيل حركة النقل بين بغداد والمحافظات".وتابع أن "الطريق سيسهم ايضا في دعم التوسع العمراني من خلال تهيئة بنية تحتية للنمو السكاني والعمراني، وربط المناطق الجديدة بشبكة الطرق الرئيسية علاوة على اثره في تنشيط الاقتصاد وتقليل أوقات التنقل وكلف النقل، وتسهيل حركة البضائع والأنشطة التجارية".وبين أنه "حسب التوجيهات الحكومية الأخيرة شرعت الوزارة ومن خلال بإعداد دراسة تفصيلية عن المراحل التنفيذية لمشروع الطريق الحلقي الرابع وتحديد الكلفة التخمينية والجدول الزمني، بالإضافة لإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية مع إمكانية إسناد التنفيذ إلى شركتين بدلاً من شركة واحدة".وأضاف أن "الطريق الحلقي الرابع من المشاريع الاستراتيجية المهمة بطول 94 كم، ويتكون من أربعة مقاطع رئيسية، كما يتضمن أربعة مسارات لكل ممر، فضلاً عن الطرق الخدمية".وأوضح الصفار أن "الطريق الحلقي الرابع يتضمن جسوراً ومجسرات، وتكمن أهميته كونه يربط مداخل بغداد الرئيسة، ويسهم في تحويل حركة الشاحنات والمركبات العابرة خارج مركز العاصمة مما سيسهم في تقليل الزخم المروري".