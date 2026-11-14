بالصور.. نقل جثمان احمد العلواني من بيروت إلى بغداد

نيوز- محلي

وصل جثمان ، اليوم السبت، إلى العاصمة ، قادماً من العاصمة ، على متن طائرة هبطت قبل قليل في .



ومن المقرر أن تُستكمل الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان وإقامة مراسم التشييع، تمهيداً لمواراته الثرى. وتأتي عودة الجثمان إلى بعد رحلة أخيرة من ، وسط أجواء من الحزن والترقب لاستكمال مراسم التشييع والوداع الأخير.ومن المقرر أن تُستكمل الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان وإقامة مراسم التشييع، تمهيداً لمواراته الثرى.