الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها إلى دبي من مطاري أربيل والسليمانية

وقال مدير عام مصطفى طالب، في بيان، انه تم "استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة دبي انطلاقاً من مطاري والسليمانية، ابتداءً من يومي 26 و27 من الشهر الجاري، ضمن توجيهات وزير النقل وهب الحسني لإعادة تنشيط الوجهات الخارجية للناقل الوطني وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين".وأكد طالب أن "الرحلة الأولى من إلى دبي ستنطلق يوم 26، فيما سيكون يوم 27 موعداً لتسيير أولى الرحلات من ، مشيراً إلى أن إدارة الشركة تعمل على تنظيم جدول الرحلات بما يلبي متطلبات حركة السفر ويواكب احتياجات المسافرين، إلى جانب إطلاق عروض سعرية تنافسية للتذاكر".