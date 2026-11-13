الشويلي: المؤتمرات الدولية تسهم في تصحيح صورة العراق وتوضيح حقيقة مؤسساته

وقال الشويلي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته إن "هذه المؤتمرات مهمة جداً لشرح وجهات النظر العراقية، ولا سيما إزاء بعض الملفات التي تشهد ضبابية أو سوء فهم لدى الرأي العام ومنظمات ".وأضاف أن " مؤسسة حكومية ترتبط برئيس ، وتخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، شأنها شأن الجيش العراقي والقوات الأمنية وقوات البيشمركة"، مشيراً إلى "ضرورة إيصال الحقائق المتعلقة بطبيعة هذه المؤسسة ودورها إلى ".وأوضح أن "هذه المؤتمرات تتيح فرصة لعرض وجهة النظر العراقية والاستماع إلى آراء الآخرين، بما يصب في مصلحة تطوير البلاد".وفيما يتعلق بالرسائل التي ينبغي إيصالها إلى الخارج، أشار الشويلي إلى أن "النظام السياسي في نظام ديمقراطي يقوم على الانتخابات، رغم وجود بعض الأخطاء والتحديات، وهو أفضل الأنظمة في المنطقة".وبين أن "الحكومة والنخب السياسية تستمد شرعيتها من الانتخابات التي شارك فيها نحو 55 بالمئة من الشعب العراقي"، مؤكداً "أهمية توضيح طبيعة النظام الديمقراطي العراقي وآليات عمل مؤسساته أمام المجتمع الدولي".وشدد على أن "مسؤولية توضيح صورة العراق تقع على عاتق النخب السياسية والإعلام، من خلال نقل الحقائق وتسليط الضوء على طبيعة مؤسسات الدولة ونظامها الديمقراطي".