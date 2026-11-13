منفذ زرباطية يضبط مسافراً بحوزته مادة الكريستال المخدرة

وذكر المتحدث باسم الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "مديرية منفذ الحدودي، تمكنت من القبض على مسافر عراقي قبل دخوله صالة الجوازات، وضبط بحوزته مادة الكرستال المخدرة بوزن (310) غرام، عملية الضبط تمت من قبل شعبة مخدرات المنفذ والاجهزة الامنية الساندة في المنفذ".وأشار الي انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالته المتهم إلى شعبة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".