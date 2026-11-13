التعليم توجه دعوة للطلبة المتقدمين للقبول في الجامعات والكليات الأهلية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "على الطلبة المتقدمين عبر بوابة التعليم الجامعي ، الإسراع بتثبيت أحد خيارات الظاهرة لهم وعدم تأخير استكمال إجراءات التثبيت وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية يوم الأحد الموافق 2026/11/15".واضافت ان "انتهاء هذه المرحلة سيعقبه إطلاق بوابة ثانية للتقديم على المقاعد الدراسية الشاغرة ويكون القبول فيها وفقاً للمقاعد المتاحة والحدود الدنيا التي ستتحدد لكل قسم علمي في ضوء نتائج المرحلة الأولى".واكدت أن "الطلبة الذين لم يستوفوا الحد الأدنى للمعدل المطلوب للقبول في قسم معين لن يكونوا مؤهلين للتقديم على القسم نفسه عبر البوابة الثانية التي ستقتصر على الأقسام التي تتوافر فيها مقاعد شاغرة وتتوافق معدلات المتقدمين إليها مع حدودها الدنيا".وحثت الوزارة "جميع الطلبة على مراجعة خيارات القبول المتاحة لهم والمبادرة إلى تثبيت أحدها قبل انتهاء المدة المحددة، ضمانا لحقوقهم في القبول واستكمال إجراءات التسجيل وفق التوقيتات المعلنة".