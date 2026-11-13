محافظة عراقية تقترب من درجة الانجماد غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً في المنطقة الوسطى ويكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق على العموم"، مبينة أن "طقس يوم الأحد، سيكون غائماً جزئياً الى غائم على العموم يتحول الى صحو ليلاً في المناطق كافة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى عن اليوم السابق".وتابعت أن "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم"، لافتة الى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل، سيكون غائماً جزئياً الى غائم في ويكون صحواً في المنطقتين، فيما تنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية".