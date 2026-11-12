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المنافذ: ضبط تلاعب بالبضاعة تسبب بهدر 8 ملايين دينار في منفذ زرباطية
محليات
2026-11-12 | 11:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
58 شوهد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط عجلة تم التلاعب بوصف البضاعة والوزن مما سبب هدراً بالمال العام بأكثر من (8) ملايين دينار.
وذكر بيان للهيئة، ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "مديرية منفذ
زرباطية
الحدودي، تمكنت من ضبط عجلة في نقطة البحث والتحري خارج
الحرم
الكمركي، محملة ببضاعة مخالفة لما مثبت في معاملتها الكمركية، مع وجود تلاعب في وزن الحمولة".
واضاف البيان ان "عملية الضبط جاءت بعد إخضاع العجلة للتدقيق والكشف إذ تبين أن المعاملة الكمركية المنجزة تشير إلى أن الحمولة مادة (ألياف بولستر)، في حين كشف التفتيش الفعلي عن وجود مادة (السجاد الالي)، فضلاً عن وجود تلاعب في وزن الحمولة مما سبب هدراً بالمال العام بلغ (8,480,000)
ثمانية
ملايين وأربعمئة وثمانين ألف دينار عراقي".
وأشارإلى انه "تم ضبط العجلة وإحالتها إلى مركز شرطة
كمرك
زرباطية، لعرض القضية أمام قاضي تحقيق بدرة المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
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