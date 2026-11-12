ضبط معمل غير قانوني لتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل في بغداد

وذكر بيان للوكالة ورد لـ ، انه "استناداً الى معـلومات استخـبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت مفـارز الوكالة المتمثلة بمديرية مكافـحة الجــريمة المنظمة في بغداد/ من ضبط معمل لصناعة الأدوية داخل أحد المنازل يقوم بإنتاج وتصنيع وتعبئة الأدوية والفيتامينات ومواد التجميل بطرق غير قانونية وخارج إشراف ".واضاف البيان انه "لدى التحـري والتفتيش من قبل مفـارزنا تم القبض على المتهم المسؤول عن المعمل وجميع العاملين فيه وضبط مواد أولية تدخل في صناعة المستحضـرات الدوائية ومن بينها مواد مسمنّة وكبسـولات الحشو الزيتي وفيتامينات الكولاجين ومواد التبييض والتجميل، حيث بلغ عدد المواد المضبوطة نحو أكثر من (250) ألف كبسـولة فارغـة معدّة للتعبئة واخرى معبأة بمواد مجـهولة المصدر اضافة الى عبوتان بلاستيكيتان سعة (20) لتراً تحتويان على زيت مجهول المصدر يُستخدم في تعبئة الكبسولات ومجموعة اخرى من العلامات التجارية الغير مسجلة".واشار إلى أن "لدى استنطاق المتهمين اعترفوا صـراحةً عن قيامهم بهذه الأفعال الإجـ.ـرامية التي من شأنها ان تضر بصحة المواطنين وسلامتهم، وتم إحـالة المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لتحديد مصدرها وفحصها وتم غلق المعمل اصولياً".وتابع البيان ان "أقوال المتهمين دُونت بالاعتراف وأُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".