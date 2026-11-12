انفجار جسم غريب جنوب بغداد.. والحصيلة اصابة شخص بجروح خطيرة

وقال المصدر لـ ، ان "جسماً غريباً انفجر في منطقة بئر جنوب العاصمة اطراف اللطيفية".واشار الى ان "الانفجار اسفر عن اصابة شخص بجروح خطيرة، وتم نقله الى المستشفى القريب لتلقي العلاج".