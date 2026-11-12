التربية تمدد تسجيل طلبة المدارس الثانوية أسبوعين للعام الدراسي 2026–2027

وذكر بيان للوزارة، ان " العام والاهلي والاجنبي قرر تمديد مدة تسجيل الطلبة في المدارس الثانوية العامة لمدة أسبوعين، اعتبارا من تاريخ صدور الإعمام".ويشمل القرار "طلبة المراحل المنتهية (الدور الثالث) الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال المدة المحددة، على أن يقدم ولي الأمر عذرا مشروعا إلى المدرسة لغرض إتمام تسجيل الطالب".