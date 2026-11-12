ثبت تعاطيه الرشوة.. الحبس الشديد لموظف في مديرية ﮔمرك المنطقة الشمالية

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنَّ "محكمة جنايات / الهيئة الثانية، أصدرت قرار حكمٍ حضوريّاً بحبس مُوظَّفٍ في ﮔمرك سيطرة "جيمن" في ؛ لثبوت تلقّيه مبالغ ماليَّة من عددٍ من المُخلّصين الـﮔمرﮔيّين؛ لقاء إنجاز معاملاتهم، مُبيّنةً أنَّ القرار تضمَّن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ على المُدان، وحبسه لمُدَّة ثلاثة أشهرٍ في حال عدم دفع مبلغ الغرامة".وأضافت "إنَّ المحكمة بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة أصدرت قرارها بالإدانة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم الصادر وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) وبدلالة المادة (١٣٢/٣) من قانون العقوبات، أعطى الحقَّ للهيئة العامة للـﮔمارك بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".