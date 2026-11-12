بغداد ترسل 50 مليون لتر من النفط الأبيض و760 طناً من الغاز إلى كردستان

وقال للنفط والمعادن في الوزارة، فلاح سيد مولود، للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن " وافقت على تجهيز الإقليم بالكميات المذكورة، لتوزيعها على ودهوك والسليمانية وحلبجة".وأوضح أن "المحافظات باشرت إجراءات اختيار شركات نقل النفط وإرسال المخاطبات الرسمية إلى ، مبيناً أن حصة الأسرة من النفط الأبيض ستبلغ 200 لتر، بسعر 62 ألف دينار، تضاف إليه أجور النقل".وأشار مولود إلى أن الكميات المخصصة حالياً لا تلبي كامل احتياجات سكان الإقليم، موضحاً أن توفير 200 لتر لكل أسرة يتطلب نحو 269 مليون لتر من النفط الأبيض، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تكثيف اتصالاتها مع الاتحادية للمطالبة بزيادة الحصة المقررة.