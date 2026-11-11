هيئة الحج تحصد الجائزة الذهبية للتميز في التنظيم والتنسيق

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ ، أن " منحت الجائزة للهيئة العليا للحج والعمرة، خلال الحفل الختامي لمؤتمر ومعرض الذي أقيم في مدينة جدة، تثميناً لمستوى التنسيق والتنظيم الذي حققته خلال موسم الحج الماضي".وأضافت أن "الحصول على الكبرى جاء عن جدارة واستحقاق، تقديراً للأداء المهني العالي الذي نفذته كوادر الهيئة، فضلاً عن الالتزام الدقيق بالتعليمات الصادرة من ".