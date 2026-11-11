لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تهريب النفط من جرف الصخر

وذكر مكتب في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، عقد اجتماعاً موسّعاً مع رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة التقرير الفني الاستخباري الخاص بتهريب النفط ضمن منطقة جرف النصر، والمعلومات الاستخبارية عن مسار تهريب النفط العراقي من حقول وإقليم مروراً بإيران ووصولاً إلى ، والاستهداف الحاصل في حقل كور مور".ووجَّه رئيس مجلس النواب "بتشكيل لجنة نيابية مؤقَّتة برئاسة رئيس والدفاع وعضوية رؤساء كلٍّ من اللجان النزاهة والقانونية و المالية، والنفط والغاز والثروات الطبيعية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، والمنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني، لمتابعة التقرير وتقديم النتائج إلى رئاسة المجلس".