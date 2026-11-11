أمانة بغداد تعلن رفع جميع الأسواق المتجاوزة في مدينة الصدر

وقال مدير بلدية الثانية التابعة للأمانة، طه ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "جميع التجاوزات الموجودة ضمن عامة، صدر 1 وصدر 2، رفعت بالكامل، أهمها هو سوق مريدي، وسوق العورة أو ما يعرف بسوق المصطفى وسوق سويري، وسوق الحي".وأضاف أن "جميع الأسواق الموجودة في مدينة الصدر رفعت بالكامل، ماعدا سوق ، حيث ستبقى السوق لكن الشوارع الذي تحيطه ستفتح مع تطويرها".وأشار إلى أن "الهدف من ذلك هو فتح جميع الشوارع أمام حركة المركبات وخاصة في الشرطة الرابعة، ومدينة الصدر، ومريدي، والحي، وسوق ، وجميع الأسواق ستكون جانبية"، لافتا الى ان "أمانة تعمل على نظام البديل للأسواق، لكن الهدف الأول كدائرة بلدية هو فتح الشوارع".