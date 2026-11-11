التربية تحسم موعد امتحانات الدور الثالث وتؤكد عدم تأثر دوام المدارس

وقال المتحدث باسم ، ، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "امتحانات الدور الثالث ستنطلق في موعدها المحدد يوم 15 من الشهر الجاري، الساعة الواحدة ظهراً، بما لا يتقاطع مع أوقات الدوام الرسمي في المدارس".وأضاف أن "الوزارة اختارت المراكز الامتحانية التي لا يشكل أداء الامتحانات فيها أي تعطيل للدوام الرسمي أو تقاطع معه، وتعمل على تنظيم هذا الجانب بما يضمن استمرار الدوام في المدارس".وأشار الى أن "طباعة الكتب المدرسية وتجهيزها لا يزالان مستمرين، وتصل الكتب على شكل دفعات يومية"، لافتا إلى أن "الوزارة شكلت عمليات تواصل عملها اليومي لمتابعة وصول المناهج الدراسية إلى المدارس بشكل متدفق".