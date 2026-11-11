مخالفات "بالغة الخطورة".. توقيف مدير مشروع غسل البراميل والحاويات الملوثة في ميسان

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ديون 10 دول عربية تتجاوز 1.7 تريليون دولار.. العراق خامساً والسعودية في الصدارة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مخالفات "بالغة الخطورة".. توقيف مدير مشروع غسل البراميل والحاويات الملوثة في ميسان

محليات

2026-11-11 | 01:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مخالفات &quot;بالغة الخطورة&quot;.. توقيف مدير مشروع غسل البراميل والحاويات الملوثة في ميسان
226 شوهد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمدير أحد المشاريع المُنفَّذة من قبل شركةٍ أهليَّةٍ مُتعاقدةٍ مع وزارة التعليم والبحث العلميّ في مُحافظة ميسان، فضلاً عن ضبط مسؤول الموقع و8 من العاملين في الشركة.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، قام بالتحرّي والتدقيق في الأعمال المُنفَّذة من قبل إحدى شركات التجارة والمقاولات والخدمات العامَّة ومُعالجة الخدمات النفطيَّة والكيمياويَّة المُتعاقدة مع مركز المُخلَّفات البيولوجيَّة والحربيَّة في وزارة التعليم والبحث العلميّ؛ لتنفيذ مشروع منظومة غسل البراميل والحاويات المُلوّثة في قضاء قلعة صالح، لافتةً إلى مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وقانونيَّةٍ رافقت أعمال تنفيذ المشروع المُصنَّف مُشّع من الدرجة (أ)، أي بالغ الخطورة".

وأضافت "إنَّ المشروع، بالرغم من حصوله على ترخيص من وزارة البيئة، لإنشاء منظومة مُعالجة المُخلّفات السائلة الحامضيَّة والقاعديَّة والايونيَّة غير العضويَّة ومنظومة المحارق للنفايات الخطرة، إلا أنَّ الشركة لم تحصل على الموافقات الأصوليَّة اللازمة من الجهات ذات العلاقة في المحافظة، والمُتمثّلة بــ (قائممقامية قضاء الكحلاء، والدفاع المدني، ومحطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة، ولجنة الاستثمار والتنمية الصناعيَّة في مجلس محافظة ميسان، وهيئة استثمار ميسان)".


وأوضحت أنَّ "الأرض، التي أقيم عليها المشروع، تتبع إدارياً إلى قضاء الكحلاء الذي لا تُوْجَدُ فيه دائرة تسجيل عقاري؛ لذلك تمَّ تسجيل سند الأرض باسم قضاء قلعة صالح، مُنوّهةً بقرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين الـ10 وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة واتخاذ القرار المُناسب بحقّهم".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
المشتل في بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-11
Play
المشتل في بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-11
عشرين
Play
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
Play
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
00:44 | 2026-11-10
Play
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
00:44 | 2026-11-10
Live Talk
Play
Live Talk
الوعي الصحي في مواجهة الشائعات الطبية على الانترنت - الحلقة ١٥٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-10
Play
الوعي الصحي في مواجهة الشائعات الطبية على الانترنت - الحلقة ١٥٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
Play
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
Play
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
Play
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
علناً
Play
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
Play
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
Play
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
المشتل في بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-11
Play
المشتل في بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-11
عشرين
Play
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
Play
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
00:44 | 2026-11-10
Play
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
00:44 | 2026-11-10
Live Talk
Play
Live Talk
الوعي الصحي في مواجهة الشائعات الطبية على الانترنت - الحلقة ١٥٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-10
Play
الوعي الصحي في مواجهة الشائعات الطبية على الانترنت - الحلقة ١٥٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
Play
العراق في دقيقة 08-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-08
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
Play
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
Play
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
علناً
Play
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
Play
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
Play
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27

اخترنا لك
كهرباء كردستان تعلن زيادة الإنتاج إلى 1500 ميغاواط ورفع ساعات التجهيز إلى ست
06:22 | 2026-11-11
التربية تحسم موعد امتحانات الدور الثالث وتؤكد عدم تأثر دوام المدارس
06:02 | 2026-11-11
مطار البصرة الدولي يعلن استئناف الرحلات الجوية بصورة طبيعية
05:55 | 2026-11-11
حكم بالحبس 6 أشهر بحق خالد كبيان بتهمة التشهير
04:53 | 2026-11-11
القضاء يسمح لوزارة الاتصالات باستئناف إجراءات الرخصة الوطنية الرابعة بعد توقف عام
04:01 | 2026-11-11
وزير العدل يصدر توجيهاً يخص اتمتة دوائر كتاب العدول في بغداد
03:53 | 2026-11-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.