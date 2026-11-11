مخالفات "بالغة الخطورة".. توقيف مدير مشروع غسل البراميل والحاويات الملوثة في ميسان

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنَّ "فريق عمل ، قام بالتحرّي والتدقيق في الأعمال المُنفَّذة من قبل إحدى شركات التجارة والمقاولات والخدمات العامَّة ومُعالجة الخدمات النفطيَّة والكيمياويَّة المُتعاقدة مع مركز المُخلَّفات البيولوجيَّة والحربيَّة في والبحث العلميّ؛ لتنفيذ مشروع منظومة غسل البراميل والحاويات المُلوّثة في ، لافتةً إلى مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وقانونيَّةٍ رافقت أعمال تنفيذ المشروع المُصنَّف مُشّع من الدرجة (أ)، أي بالغ الخطورة".وأضافت "إنَّ المشروع، بالرغم من حصوله على ترخيص من ، لإنشاء منظومة مُعالجة المُخلّفات السائلة الحامضيَّة والقاعديَّة والايونيَّة غير العضويَّة ومنظومة المحارق للنفايات الخطرة، إلا أنَّ الشركة لم تحصل على الموافقات الأصوليَّة اللازمة من الجهات ذات العلاقة في المحافظة، والمُتمثّلة بــ (قائممقامية قضاء الكحلاء، والدفاع المدني، ومحطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة، ولجنة الاستثمار والتنمية الصناعيَّة في ، وهيئة استثمار ميسان)".وأوضحت أنَّ "الأرض، التي أقيم عليها المشروع، تتبع إدارياً إلى قضاء الكحلاء الذي لا تُوْجَدُ فيه دائرة تسجيل عقاري؛ لذلك تمَّ تسجيل سند الأرض باسم قضاء ، مُنوّهةً بقرار المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين الـ10 وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة واتخاذ القرار المُناسب بحقّهم".