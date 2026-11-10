السعودية تكرم هيئة الحج العراقية كأفضل بعثة اسلامية

وقالت الهيئة في بيان، "كرم مركز توعية ضيوف التابع لوزارة والعمرة ، للحج والعمرة العراقية، كأفضل بعثة اسلامية تقديما للرسائل التوعوية للحجاج خلال موسم الحج 2026".

وأضاف البيان "اشاد مركز توعية ضيوف الرحمن، بالجهود التوعوية والارشادية المتميزة التي قدمها حجاج لحجاجه منذ استعدادهم للرحلة من البلاد وادائهم للمناسك بطمأنينة وسكينة، حتى عودتهم سالمين اليه".