الإعلام والاتصالات تكسب طعناً قضائياً بشأن عقد التسوية مع كورك

وذكرت الهيئة في بيان، أن القرار الصادر في 10 تشرين الثاني 2026، ألغى الحكم السابق الصادر عن محكمة بداءة ، مؤكدة أن ذلك يحول دون استناد شركة إلى الحكم الابتدائي الملغى لإلزامها بتنفيذ بنود التسوية.وأضافت أن شركة كورك باتت ملزمة بتسديد الديون المالية المترتبة بذمتها لصالح الهيأة، وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.وأكدت الهيئة، استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتها المالية وحماية حقوق الدولة، مشددة على التزامها بتنفيذ القوانين والقرارات القضائية وتنظيم قطاع الاتصالات بما يحقق المصلحة العامة.