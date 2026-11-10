الزيدي يؤكد مواصلة مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة والشفافية وتحسين الخدمات

وذكر لرئيس الوزراء في بيان، أن اللقاء الذي حضره النائب السابق الحميداوي، تناول أهمية دعم جهود الحكومة في ترسيخ قوة الدولة وهيبة القانون والمؤسسات، وتعزيز والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقوى السياسية.وأضاف البيان أن الجانبين بحثا زيادة إنتاج وتحسين توزيعها وضمان الحصص بين المحافظات، فضلاً عن تفعيل خطة إنعاش الأهوار ومعالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة، واستكمالها وفق جداول زمنية محددة.كما ناقش اللقاء تسديد مستحقات المقاولين عن الأعمال المنجزة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع ويعزز الثقة بالتعاقدات الحكومية، إلى جانب دور الكتل النيابية في إقرار القوانين الملحّة وممارسة الرقابة البرلمانية ومكافحة الفساد وحماية المال العام.وأكد ، بحسب البيان، عزم الحكومة على مواصلة جهود مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة والشفافية، مشدداً على أن بناء مؤسسات فاعلة وتحسين الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة تمثل أولويات أساسية في برنامج الحكومة.