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الزيدي يؤكد مواصلة مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة والشفافية وتحسين الخدمات
محليات
2026-11-10 | 09:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
134 شوهد
بحث رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، الثلاثاء، مع رئيس
كتلة النهج الوطني
النيابية حسن وريوش
الأسدي
وأعضاء الكتلة، عدداً من الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية، من بينها واقع الكهرباء والمشاريع المتلكئة ومستحقات المقاولين.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس الوزراء في بيان، أن اللقاء الذي حضره النائب السابق
عمار طعمة
الحميداوي، تناول أهمية دعم جهود الحكومة في ترسيخ قوة الدولة وهيبة القانون والمؤسسات، وتعزيز
الشراكة الوطنية
والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقوى السياسية.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا زيادة إنتاج
الطاقة الكهربائية
وتحسين توزيعها وضمان
عدالة
الحصص بين المحافظات، فضلاً عن تفعيل خطة إنعاش الأهوار ومعالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة، واستكمالها وفق جداول زمنية محددة.
كما ناقش اللقاء تسديد مستحقات المقاولين عن الأعمال المنجزة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع ويعزز الثقة بالتعاقدات الحكومية، إلى جانب دور الكتل النيابية في إقرار القوانين الملحّة وممارسة الرقابة البرلمانية ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأكد
الزيدي
، بحسب البيان، عزم الحكومة على مواصلة جهود مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة والشفافية، مشدداً على أن بناء مؤسسات فاعلة وتحسين الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة تمثل أولويات أساسية في برنامج الحكومة.
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