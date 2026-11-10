مكتب السيد السيستاني يحدد موعد غرة جمادى الآخرة

وذكر المكتب في بيان ورد لـ ، انه "يعلنمكتبُ سماحة (دام ظلّه) في الأشرف أن يوم غدٍ الأربعاء هو المكمّل لشهر ".وتابع ان "يوم الخميس الموافق (12-11-2026 م) هو الأول من شهر جمادى الآخرة لعام 1448 للهجرة".