اللجنة المالية تبحث مع مصرفي الرافدين والرشيد خطط تطوير الخدمات المصرفية والتحول الإلكتروني

وذكرت اللجنة، في بيان، أن الاجتماع تناول نتائج النشاط المصرفي للسنوات المالية الثلاث الماضية، استناداً إلى الحسابات الختامية المدققة من ، فضلاً عن الرؤى المستقبلية لتعزيز الشمول المالي وتطوير التعاملات الإلكترونية وتمويل المشاريع.وأضافت أن مدير عام استعرض خطط المصرف للأعوام 2026 وما ، مشيراً إلى إنجاز 85% من مشروع مركز البيانات الأساسي وفق المعايير الدولية، فضلاً عن خطط تطوير الفروع الخارجية وزيادة الإيرادات، وتحقيق أرباح من التوسع في ومنح القروض.من جانبه، عرض مدير عام خطط منح القروض الداخلية والخارجية، وجهود تطوير القطاع المصرفي وزيادة رأس مال المصرف بما يتوافق مع متطلبات العمل المصرفي ومصلحة المواطنين.وتطرق الاجتماع إلى ملفات الودائع والسيولة والخدمات المصرفية وآليات منح السلف والقروض والديون والحسابات الختامية، فضلاً عن أبرز المعوقات التي تواجه المصارف في ظل التحديات المالية، بهدف متابعة أدائها وتحديد متطلبات رفع كفاءتها.