تفاصيل حادث الحارثية في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "موظفة تعمل في لقيت مصرعها نتيجة تعرضها الى حادث اصطدام عجلتين وانقلابها بسبب السرعة وعدم الانتباه ضمن نزلة في ".واضاف "تم التحفظ على الشخص الثاني وفق الاجراءات الاصولية".