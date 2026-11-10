توجيه حكومي بتمويل عقد منظومات الدفاع الجوي الكورية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ، أن "اللقاء بحث عدداً من الملفات المتعلقة بدعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة".وأضافت أن "وزير المالية أوعز بتمويل عقد شراء منظومات الدفاع الجوي من ، بما يضمن تعزيز قدرة على حماية أجوائه، في إطار دعم خطط تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة".وأكد ساري، بحسب البيان، "حرص الوزارة على مساندة القوات المسلحة وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتعزيز قدراتها، ولا سيما في مجال التسليح والتجهيز".من جانبه، أعرب عن تقديره لدعم للمؤسسة العسكرية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لإنجاز الملفات المشتركة وتعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع مستوى جاهزيتها.