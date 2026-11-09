هيئة المنافذ تعلن إعادة افتتاح منفذ الشيب وإغلاق منفذ مندلي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن إعادة افتتاح منفذ الشيب بدءاً من صباح اليوم، مشيرة الى إغلاق منفذ مندلي اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.





وأضاف "تقرر إغلاق منفذ مندلي الحدودي اعتباراً من يوم الجمعة المقبل بصورة مؤقتة، لغرض استكمال المتطلبات الفنية". وقال رئيس هيئة المنافذ الفريق في بيان، "إعادة افتتاح منفذ الشيب الحدودي بدءا من صباح الثلاثاء بعد استكمال المتطلبات الفنية والإجراءات اللازمة".وأضاف "تقرر إغلاق منفذ مندلي الحدودي اعتباراً من يوم الجمعة المقبل بصورة مؤقتة، لغرض استكمال المتطلبات الفنية".

وكانت قد قررت، في العشرين من تشرين الأول الماضي، إغلاق منفذ الشيب الحدودي حتى إشعار آخر، وهو ما أثار استياء الإيرانية التي أكدت عدم تلقيها إخطاراً مسبقاً بالقرار من .





