رئيس الطيران المدني السعودي للشيخ المسعودي: دول العالم الإسلامي تستلهم تجربة العراق في إدارة شؤون الحجاج

وذكرت للحج والعمرة، في بيان، أن اللقاء عُقد على هامش مؤتمر ومعرض 2026 في مدينة جدة، وشهد بحث آليات تطوير العمل المشترك بما يضمن انسيابية الرحلات الجوية وتنظيم نقل الحجاج وفق المعايير المعتمدة.ونقل البيان عن الدعيلج إشادته بالتجربة العراقية في إدارة شؤون الحجاج، مؤكداً أن دول العالم الإسلامي تستلهم هذه التجربة وتتابع ما تحققه من نجاحات، وتسعى إلى الاستفادة من خبراتها ونماذج عملها لتطوير خدماتها.من جانبه، عزا النجاحات التي حققتها الهيئة في إدارة مواسم الحج إلى التخطيط المؤسسي والتطوير المستمر واستخدام ، فضلاً عن العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.وأكد حرص على المشاركة الفاعلة في مؤتمر ومعرض الحج 2026، لتعزيز الشراكات مع المؤسسات والإسلامية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير إدارة شؤون الحجاج.