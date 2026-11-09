الدفاع المدني يسيطر على حريق داخل مخزن للملابس في سوق الشورجة

وذكرت المديرية أن فرقها، بإشراف ميداني مباشر من مديرها العام اللواء الحقوقي ، توجهت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وباشرت عمليات الإخماد والمكافحة.وأضافت أن سرعة الاستجابة أسهمت في تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المخازن والمحال المجاورة، مشيرة إلى اقتصار الأضرار على الجوانب المادية.