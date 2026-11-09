الهجرة الدولية: عودة 639 أسرة نازحة في العراق منذ مطلع 2026

وقال رئيس بعثة المنظمة في ، باسكال رينتجنز، إن المنظمة تنسق مع الحكومة بشأن إغلاق المخيمات ودمج النازحين، عبر فرقة العمل المعنية بالحلول الدائمة وفريقها الفني، وبمشاركة الجهات الحكومية ووكالات والمؤسسات المعنية، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن جددت عزمها على دمج مخيمي بحركة وديبكة في ، فضلاً عن دمج مخيمات الثلاثة في ، مبيناً أن للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات الحكومية تواصل مشاوراتها مع سكان المخيمات لاستكشاف الحلول الممكنة.وأوضح رينتجنز أن برنامج العودة الطوعية الميسّرة أسهم منذ بداية العام الحالي في عودة 639 أسرة تضم 3834 فرداً، سواء إلى مناطقها الأصلية أو عبر إعادة التوطين والاندماج المحلي، مشيراً إلى استمرار تقديم الدعم المالي للنازحين الراغبين في مغادرة المخيمات.وفي ما يتعلق بمخيمات إقليم كوردستان، أشار إلى وجود تنسيق مع السلطات المحلية لمناقشة تدابير الدعم الممكنة قبل الإعلان الرسمي عن أي عملية إغلاق أو دمج، بما يضمن أن تكون عمليات الانتقال طوعية، لافتاً إلى أن الحكومة أشركت المنظمة في مناقشات تتعلق باستمرار تقديم المساعدات والخدمات للأسر المغادرة للمخيمات، وكذلك للمناطق التي قد تستقبل عمليات الدمج.وبيّن أن قادت، عقب إغلاق مخيمات عام 2024، عملية عودة واسعة النطاق أسهمت في عودة 1100 أسرة، معظمها من مخيم آشتي، إلى قضاء في ، مع تقديم منحة استقرار بقيمة أربعة ملايين دينار للأسر العائدة المستحقة.