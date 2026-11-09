حملة امنية على معامل "الزفت" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن " (241285) تواصل تنفيذ واجبات المتابعة والتدقيق للمصانع والمعامل وكور صهر المعادن غير المجازة، بهدف الحد من التلوث البيئي الناتج عن انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج".وأضافت أن "اللجنة، بالاشتراك مع مفارز جهاز ووزارة البيئة والدوائر البلدية والقطعات الأمنية الماسكة للأرض، تمكنت من غلق 11 معطلاً لإنتاج الماستك مخالفاً للضوابط وتعمل بدون موافقات أصولية ضمن منطقة عويريج الصناعية في جانب ".وأشارت إلى أن "هذه المعامل المخالفة تسبب أضراراً بالغة على صحة وسلامة المواطنين البيئية"، مؤكدة "استمرار الحملات الرقابية لردع المخالفين والتأكد من تطبيق الشروط البيئية والأصولية".