كردستان.. فقدان 2800 ميغاواط من منظومة الكهرباء إثر استهداف كورمور

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم ، الأحد، فقدان قرابة 2800 ميغاواط من المنظومة إثر استهداف حقل كورمور في .

وقال المتحدث باسم الوزارة وفق ، إنه "تم تعليق صادرات الغاز إلى محطات توليد الطاقة في والسليمانية وبازيان وجمجمال ودهوك بعد الهجوم على حقل كورمو"، مبيناً أنه "سيبلغ إجمالي الطاقة المفقودة من الشبكة حوالي 2500 إلى 2800 ميغاواط".

وأضاف، أنه "من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي، ستقوم وزارة الكهرباء بتوفير الكهرباء للأماكن الحساسة والمهمة مثل المستشفيات ومحطات المياه من خلال تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية في سدي ودربنديخان، والمحطات التي يمكن تشغيلها بأنواع وقود أخرى".

وأشار أحمد إلى أن "عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل استهداف كورمور يعتمد على استئناف ضخ الغاز من محطة كورمور لباقي محطات توليد الكهرباء في محافظات الإقليم".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الأحد، بتعرض حقل حقل كورمور في للاستهداف بطائرات مسيرة.