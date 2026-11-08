الزيدي يعود إلى بغداد بعد زيارة الأنبار وإطلاق تنفيذ 50 ألف قطعة أرض سكنية

وذكر لرئيس ، أن الزيارة شملت متابعة سير العمل في مشروع المدينة الإدارية الجديدة وملعب الأولمبي، فضلاً عن عقد اجتماع مع الشركة الصينية المنفذة لمشروع محطة الأنبار للطاقة الكهربائية، والتوجيه باستكمال صرف مستحقاتها.كما ترأس اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة، والتقى شيوخ ووجهاء العشائر، إلى جانب لقاء مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الإرهاب، والاستماع إلى مطالبهم.