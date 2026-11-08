البنك المركزي يحدد سعر صرف الدولار بـ1520 ديناراً لمعاملات الدفع الإلكتروني خارج العراق

وذكر البنك المركزي، في بيان، أن التوجيه يأتي في إطار دعم استخدام أدوات الدفع الإلكتروني خارج ، وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين من الخدمات المالية.وشدد على ضرورة تحديد العمولات المترتبة على هذه المعاملات والإفصاح عنها بوضوح للمستفيد النهائي، مع اعتماد الحد الأدنى من العمولات بما يسهم في دعم عمليات الدفع الإلكتروني.وأشار البيان إلى أن المصارف وشركات مزودي أبدت استعدادها للامتثال للتوجيهات والتعاون في تنفيذها، دعماً لجهود تعزيز الثقة بمنظومة المدفوعات الرقمية وتوسيع قاعدة مستخدميها.