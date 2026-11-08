حكومة الأنبار: زيارة الزيدي ناقشت الموازنة والمنافذ والمشاريع المتلكئة في المحافظة

وقال ، في تصريح خاص للسومرية نيوز، إن الزيارة استُهلت بوضع حجر الأساس لتوزيع 50 ألف قطعة أرض سكنية في ، ضمن مبادرة لتوزيع مليون قطعة أرض في عموم .وأضاف أن زار المدينة الإدارية الجديدة في المجمع الحكومي والمدينة الرياضية، قبل عقد اجتماع مع ونائبيه وأعضاء مجلس المحافظة وعدد من أعضاء ، جرى خلاله طرح ملفات اقتصادية وأمنية عدة.وأوضح أن أبرز الملفات التي نوقشت تمثلت بتوقف موازنة المحافظة منذ أكثر من عام، وحصتها من المنافذ الحدودية، فضلاً عن التعويضات ومستحقات ذوي الشهداء والجرحى.وأشار الدليمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وفي مقدمتها وملعب الأنبار الدولي، إلى جانب مشاريع أخرى.وبيّن أن برنامج الزيارة يتضمن عقد اجتماع مع القادة الأمنيين لمناقشة الملفات الأمنية، يعقبه اجتماع مع الشركة المنفذة لمشروع محطة الأنبار الغازية المركبة.