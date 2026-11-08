العراق والسعودية يوقعان اتفاقية ترتيبات موسم الحج المقبل

وذكرت الهيئة في بيان، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المستمر بين والسعودية لتسهيل إجراءات تفويج الحجاج العراقيين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، بما يعزز العلاقات الثنائية ويوسع مجالات العمل المشترك في خدمة ضيوف .وأكد ، خلال مراسم التوقيع، حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج، ومواصلة الأداء الذي حققته خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلى جانب تطوير التعاون الفني والإداري مع الجانب السعودي، مشيداً بالدعم الذي تقدمه لتسهيل إجراءات الحجاج العراقيين.وأشار إلى أن العراق استكمل الترتيبات الخاصة بالموسم المقبل، بما في ذلك التعاقد على خدمات النقل والسكن والإعاشة، فضلاً عن المتطلبات الأخرى المرتبطة بالاستعداد المبكر، لضمان توفير الخدمات اللازمة للحجاج.