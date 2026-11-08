الرافدين يفتح التقديم على الوجبة الرابعة من السلف الإلكترونية للمتقاعدين

وذكر المصرف في بيان ورد لـ ، أن "استقبال طلبات المتقاعدين يبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً، عبر أيقونة "قروض " في تطبيق "سوبر كي".ودعا "المصرف الراغبين بالحصول على السلفة إلى التقديم من خلال التطبيق الإلكتروني المعتمد".