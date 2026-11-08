النزاهة تكشف هدر (18) مليار دينار في بيع عقار بالأنبار مساحته (400) دونم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريق عملٍ من مكتب تحقيق باشر أعمال التحرّي والتدقيق وجمع المعلومات في دائرة عقارات الدولة والهيئة العامَّة للضرائب ومُديريَّة ومُديريَّة التخطيط العمرانيّ في المحافظة، بشأن مُخالفاتٍ ارْتُكِبَتْ في تقدير قيمة العقار وبيعه خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار رقم (21) لسنة 2013، رغم موقعه المُميَّز وقربه من مركز ، لافتةً إلى أنَّ العقار (ملك صرف) وغير مستثمرٍ، ممَّا يعزز قيمته السوقيَّة".وأضافت إنَّ "التحقيقات كشفت عن مخالفاتٍ في إجراءات بيع العقار بالمُزايدة العلنيَّة للضوابط المعمول بها في تثمين الأراضي، إذ جرى تخمين الدونم الواحد بمبلغ (7،250،000) دينار، في حين تنصُّ الضوابط على أن تبلغ قيمته بعد الإفراز (28،000،000) دينار، وهو تقديرٌ ما يزال بعيداً عن قيمته السوقية الحقيقية".وتابعت إنَّ "فريق العمل انتقل إلى عددٍ من المكاتب العقاريَّة في مدينة ؛ للتحقق من أسعار العقارات المماثلة، وتبيَّن أنَّ سعر الدونم الواحد يتراوح بين (50،000،000 – 60،000،000) دينار، لتبلغ القيمة التقديريَّة للعقار (20،000،000،000) دينار"، مُشيرةً إلى أنَّ "الفارق بين قيمته الحقيقيَّة وسعر بيعه بلغ (18،433،200،000) دينار، وهو ما يُمثّل مقدار الهدر في المال العام".وأكَّدت الهيئة أنَّ "قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي قرَّر ضبط الأوليات المُتعلّقة بالقضية كافَّةً، ومواصلة أعمال التحرّي وجمع المعلومات واستكمال الإجراءات القانونية؛ لتحديد المُقصّرين، فضلاً عن تدوين أقوال المُمثّلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب في المحافظة".يُذكر أنَّ الهيئة أعلنت خلال الشهرين الماضيين عن إيقاف بيع عقاراتٍ في بلغت مساحتها (872) دونماً، ومنع هدر(57،650،000،000) دينار من المال العام.