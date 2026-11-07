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محافظات عراقية تقرر تعطيل دوام المدارس ليوم غد
محليات
2026-11-07 | 14:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,407 شوهد
أعلنت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال ليوم غد الأحد بسبب الظروف الجوية.
وقرر
مجلس محافظة ذي قار
تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية حرصاً على سلامة الطلبة والتلاميذ.
وأعلنت
محافظة صلاح الدين
، تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس عموم المحافظة ليوم غد الأحد.
كما أعلنت
محافظة كركوك
، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال غدا.
ووجه مدير عام تربية
الانبار نافع حسين
علي الدليمي
بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في جميع المدارس الكرفانية فقط نظراً لهطول الامطار ومن اجل الحفاظ على سلامة الطلبة والملاكات التربوية.
وقرر رئيس
مجلس محافظة الأنبار
تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد على أن يقتصر القرار على موظفي مجلس المحافظة حصراً ولا يشمل بقية الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة.
وشهدت محافظات عراقية، منذ مساء أمس الجمعة، هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات بمناطق عدة.
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