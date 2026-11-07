محافظات عراقية تقرر تعطيل دوام المدارس ليوم غد

وقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية حرصاً على سلامة الطلبة والتلاميذ.وأعلنت ، تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس عموم المحافظة ليوم غد الأحد.كما أعلنت ، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال غدا.ووجه مدير عام تربية بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في جميع المدارس الكرفانية فقط نظراً لهطول الامطار ومن اجل الحفاظ على سلامة الطلبة والملاكات التربوية.وقرر رئيس تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد على أن يقتصر القرار على موظفي مجلس المحافظة حصراً ولا يشمل بقية الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة.وشهدت محافظات عراقية، منذ مساء أمس الجمعة، هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات بمناطق عدة.