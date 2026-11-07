الزيدي يوجه بالإسراع في تشغيل مطار الموصل ويوافق على زيادة حصة المولدات الوقودية

وذكر لرئيس في بيان، أن استقبل محافظ عبدالقادر أحمد دخيل ورئيس محكمة استئناف المحافظة رائد ، وبحث معهم الواقع الخدمي والتنموي وسبل تحسين الخدمات وتسريع إنجاز المشاريع.وأضاف البيان، أن الزيدي وجّه بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة ورصينة لتولي التشغيل والإدارة المشتركة لمطار الدولي، بما يسهم في تطوير أدائه وتعزيز دوره في حركة النقل والاقتصاد.كما وجّه بمتابعة تنفيذ مبادرة «وطن» للمليون قطعة أرض سكنية في المحافظة، واستكمال متطلباتها تمهيداً للشروع بتوزيع السندات بين الأسر المستحقة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.وفي سياق متصل، وافق على زيادة الحصة الوقودية المخصصة للمولدات الأهلية في نينوى، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين مع حلول فصل .