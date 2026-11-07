وزير الداخلية: دحر عصابات السموم يمثل أولوية أمنية قصوى لا تقبل التهاون

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، انه "في موقف يؤكد انطلاق مرحلة أكثر حسماً في مواجهة شبكات واجتثاث أوكارها، أجرى ، ، زيارة ميدانية إلى لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية".واضاف البيان، ان" الوزير شدد على أن دحر عصابات السموم يمثل أولوية أمنية قصوى لا تقبل التهاون، وأن حماية رجال المكافحة وإسنادهم مسؤولية مباشرة تتحملها الوزارة ووزيرها شخصياً".وتابع البيان ان" الوزير ترأس خلال الزيارة اجتماعاً موسعاً ضم الملاك المتقدم للمديرية ومديري أقسامها في المحافظات، اطلع فيه على إيجاز مفصل حول سير العمليات ونتائج تفكيك شبكات الاتجار وملاحقة المتورطين فيها".ووجه بحسب البيان بـ"حزمة إجراءات عاجلة لتعزيز القدرات الميدانية والتقنية والاستخبارية للمديرية، وتبني خطط مستحدثة وتكثيف الضربات الاستباقية لإحباط مخططات شبكات التهريب قبل تنفيذها، فضلاً عن إحكام الرقابة الأمنية في المنافذ والشريط الحدودي لقطع طرق الإمداد والحد من تدفق المواد المخدرة".وأكد وزير الداخلية أن "القضاء على هذه الآفة مسؤولية تضامنية تتجاوز الملاحقات الأمنية إلى شراكة وطنية شاملة، يكون فيها المواطن والمؤسسات التربوية والإعلامية ومنظمات شريكاً أساسياً وسنداً لرجال الأمن عبر التعاون والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، لتشكيل حصن مجتمعي يحمي البلاد من مخاطر المخدرات".