العدل توضح حقيقة المشاجرة داخل سجن العمارة المركزي

وقالت الدائرة في بيان، ورد لـ ، إن "مشاجرة محدودة وقعت صباح اليوم بين عدد من النزلاء داخل سجن المركزي، وتمكنت القوة الإجرائية المختصة من السيطرة على الموقف خلال وقت قصير جداً، وفق الإجراءات المعتمدة".وأضافت أن "الوضع الأمني داخل السجن مستقر وتحت السيطرة التامة، ولم تسجل أي تطورات أخرى، فيما تواصل إدارة السجن ممارسة مهامها بصورة طبيعية".ودعت الدائرة وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تضخيم الحادث أو تداول أنباء غير دقيقة من شأنها إثارة القلق"، مؤكدة "استعدادها الكامل للتصريح بالمعلومات لوسائل الإعلام، انطلاقاً من مبدأ الشفافية في التعامل مع الرأي العام".