تطورات في حادثة الاعتداء على عميد كلية القانون بميسان ووزير التعليم يعلق

وذكر بيان لوزارة التعليم ورد لـ ، أن "وزير والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني، تطمأن باتصال هاتفي أجراه في ساعة متأخرة من الليل على صحة عميد في حسنين نوري اثر تعرضه لاعتداء"، معرباً عن "استنكاره للحادث ومؤكداً متابعة الاجراءات القانونية المتعلقة به".وأجرى الوزير، بحسب البيان، "اتصالا هاتفيا برئيس جامعة لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن الحادث"، موجهاً "بمتابعة الموضوع مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة والعمل على تحديد المتسببين بالاعتداء وملاحقتهم قانونياً وتقديمهم إلى العدالة".وأكد الوزير "ضرورة استكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة".