موعد توقف الامطار في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون غائما جزئيا على العموم مع تساقط امطار خفيفة الى معتدلة الشدة في المناطق الشرقية والشمالية من البلاد تكون رعدية أحيانا كما يتشكل ضباب خفيف في أجزاء متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية يزول تدريجيا خلال النهار والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض بضع درجات في ".واضافت ان "طقس الاثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وقليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مشيرة إلى أن "طقس الثلاثاء سيكون غائما جزئيا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".واكدت ان "طقس يوم الاربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى الشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية".