كربلاء تصرّف مليوني متر مكعب من مياه الأمطار خلال أقل من 24 ساعة

وذكر بيان للمحافظة، أن محافظ بحث مع مدير المجاري جهود تصريف مياه الأمطار وخطط التوسع بالخدمات، مشيراً إلى أن عمليات التصريف استندت إلى مشاريع البنى التحتية، بينها الخطوط الناقلة ومحطات المعالجة والتصريف المنفذة في عدد من مناطق المحافظة.وأضاف أن اللقاء تناول خطط شمول مناطق البستنة بشبكات المجاري وتصريف مياه الأمطار، ضمن مشاريع تستهدف توسيع الخدمات وإنهاء معاناة سكان تلك المناطق.