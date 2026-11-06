النقل: الأجواء العراقية مفتوحة ولا قيود على حركة الطيران

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، في بيان، إن العراقي نفت الأنباء المتداولة بشأن صدور إشعار ملاحي (NOTAM) يتضمن فرض قيود مؤقتة ومسارات إلزامية على جميع الطائرات العابرة للأجواء العراقية، مؤكداً أن جميع المسارات الجوية متاحة أمام .وأضاف الخالدي، أن "خلية نفت بدورها إغلاق الأجواء العراقية تحسباً لأي تطورات أمنية، موضحاً أن الإجراء المتخذ اقتصر على تخصيص مساحة جوية محدودة لأغراض تدريبية، ضمن تمرين الرمي السنوي، بناءً على طلب وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالملاحة الجوية، من دون فرض أي قيود عامة على حركة الطيران".ودعا المتحدث الرسمي، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية في تداول المعلومات المتعلقة بحركة الملاحة الجوية.