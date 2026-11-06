وزير الصحة يوجه بإعفاء مسؤولي التفتيش والرقابة الصحية ممن مضى على تكليفهم سنتان

وبحسب إعمام صادر عن الوزير، فإن التوجيه يأتي بهدف تفعيل الدور الرقابي والتقويمي على الحكومية والأهلية، ومتابعة أداء المطاعم والمصانع والمراكز الإنتاجية والمذاخر والصيدليات والمستشفيات في القطاعين العام والخاص.وتضمن الإعمام إجراء تقييم عملي دقيق لمسؤولي الأقسام والشعب الذين تقل مدة مباشرتهم في مهامهم عن سنتين، تمهيداً لتحديد مدى ملاءمتهم للاستمرار في مواقعهم.وأكد أن اختيار البدلاء سيتم بالتشاور بين دائرة المعنية ودائرتي التفتيش والصحة العامة في ، وتحت إشرافه الشخصي.ويهدف التوجيه، وفقاً للإعمام، إلى معالجة الممارسات الخاطئة المتراكمة، وإعادة تفعيل الدور الرقابي لأقسام التفتيش والرقابة الصحية في والمحافظات.