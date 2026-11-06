بمشاركة 6450 طالبة.. العتبة العباسية تطلق حفل تخرج بنات الكفيل الحادي عشر

وذكرت العتبة في بيان، أنها أطلقت فعاليات الحفل تحت شعار «من نور (عليها السلام) نضيء العالم»، بمشاركة آلاف الطالبات الجامعيات.وأضافت أن فعاليات الحفل تُقام في رحاب العتبة ، بمشاركة طالبات من مختلف محافظات وعدد من الدول الإسلامية.