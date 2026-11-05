وعدها بالذهاب للكنيسة سوية وسرق اموالها.. السجن (6) سنوات لمتهم استغل امرأة ببغداد

وذكرت قيادة شرطة في بيان، ورد لـ ، ان "محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثانية أصدرت حكماً بالسجن لمدة (6) سنوات بحق متهم أقدم على سرقة مبلغ تجاوز (25) مليون دينار عراقي من امرأة ، مستغلاً عمله في منزلها لكسب ثقتها".وتابعت: "إذ أوهمها برغبته في مرافقتها إلى الكنيسة، ورافقها في المرة الأولى لإبعاد الشكوك عنه، فيما طلب منها في المرة الثانية الذهاب مسبقاً، مستغلاً غيابها للدخول إلى المنزل وسرقة المبلغ المالي والفرار".وتابعت انه "جاء ذلك بعد تمكن مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ / ، من كشف هوية المتهم والقبض عليه خلال أقل من (48) ساعة، بجهد تحقيقي وفني متخصص، فضلاً عن استرداد كامل المبلغ المسروق وتدوين اعترافاته ابتدائياً وقضائياً، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".